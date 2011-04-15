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31/10/2018
10:51

Cредний размер автокредита в III квартале вырос на 15.1% до 781.6 тыс. руб.

Cредний размер автокредита в III квартале 2018 года вырос на 15.1% до 781.6 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Самый большой средний размер автокредита в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был отмечен в Москве (1.105 млн руб.), Московской (954 тыс. руб.) и Иркутской (926.6 тыс. руб.) областях, Санкт-Петербурге (914 тыс. руб.), и Краснодарском крае (871.7 тыс. руб.).

Самый небольшой средний размер автокредита был зафиксирован в Удмуртской Республике (633.8 тыс. руб.), республиках Татарстан (640.8 тыс. руб.), а также в Воронежской (643.2 тыс. руб.) и, Оренбургской (643.5 тыс. руб.) областях.


"AK&M" от 31.10.2018
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