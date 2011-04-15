Цены на нефть заканчивают октябрь вблизи минимумов месяца

Цены на нефть во вторник показали заметное снижение. Дневные потери по нефти марки Brent составили 1.8%. Цены тем самым остаются вблизи минимальных отметок после снижения с начала октября на десяток долларов за баррель. Об этом говорится в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских.



Текущим важным фоном для динамики цен станут выходящие сегодня от EIA департамента энергетики данные по запасам и добыче нефти в США. Согласно опубликованным оценкам Американского института нефти (API) запасы нефти в США показали новый шаг роста, прибавив за неделю до 26 октября еще 5.69 Мб. По прогнозам экспертов, опрошенных Bloomberg, рост запасов более скромный и составил за неделю 3.11 Мб. Если рост запасов подтвердит и департамент энергетики, то это станет уже шестой неделей роста запасов и этот рост становится все более важным фактором давления на цены.



Особенных новых поворотов в иранской теме за прошедший день не происходило. А вот медвежьи настроения кроме роста запасов в США поддерживают опасения по поводу возможного замедления мировой экономики, что будет сопровождаться стагнацией или даже снижением спроса на нефть. Фактором давления на цены нефти могли стать усилившиеся спекуляции по поводу новых пошлин США на импорт из Китая. Во вторник в СМИ обсуждали готовность США через месяц ввести новые пошлины на китайские товары. Тем самым экспортные пошлины буду закрывать уже большинство поставляемых из Китая товаров. Возможно, эти обсуждения были инициированы как метод давления Штатов на Китай. Недаром Д.Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что верит в заключение "великолепной" торговой сделки с Китаем, но КНР пока не готова к ней, подчеркивает аналитик.



Несмотря на произошедшее в октябре заметное снижение нефтяных цен внутри страны продолжается битва за сдерживание роста цен на нефтепродукты. Рост поддерживает "разбаланс" поставок моторного топлива на внутреннем рынке, который происходит в условиях предстоящего через пару месяцев сильного роста акцизов на топливо. Нефтяные компании уже сейчас хотят видеть рост цен примерно на 5 руб. за литр или около 10% к действующим ценам. Государство пытается сдержать рост цен. Ближайшие два месяца покажут то, за кем же останется победа в этом перетягивании каната. Есть подозрение, что при любых раскладах потребители ощутят потери на своих кошельках.





"AK&M" от 31.10.2018