Инвесторы из РФ ждут санкций из Америки

Рынок акций РФ закончил торги во вторник заметным падением на волне снижения цен на сырую нефть, несмотря на положительную динамику основных фондовых индексов в США. Создается впечатление, что многие рыночные игроки закрывали позиции в преддверии длинных праздников в России, а также ожидания новых санкций от США, о которых будет объявлено в ноябре. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского.



В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-1.81%), нефтехимического (-1.34%) и энергетического (-1.15%) секторов.



Индекс ММВБ закончил торги падением на 0.74% и закрылся на отметке 2299.98 пункта. Индекс РТС потерял 0.65% и остановился на уровне 1105.33 пункта на фоне продолжения повышения курса рубля к доллару и евровалюте.



Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали на волне явного торможения роста экономики стран зоны евро, что указывает на высокую вероятность снижения роста и мировой экономики. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 1.02% до $76.56 за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 1.52% до $66.53 за баррель.



На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос против евро и доллара, но все также консолидируется в боковых диапазонах в ожидании новых санкций из США в отношении России, о которых станет известно в ноябре перед выборами в Конгресс. Снижение доходности ОФЗ поддерживает курс рубля. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов "завтра" к завершению торговой сессии снизилась на 0.45% до 65.55 руб. за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов "завтра" упала на 0.60% до 74.49 руб. за один евро.





"AK&M" от 31.10.2018