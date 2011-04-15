ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Инкаробанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Инкаробанка (Москва). Кредитная организация на 31 октября 2018 года занимала 340-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Приоритетным направлением деятельности Инкаробанка являлось кредитование физических и юридических лиц за счёт привлечённых денежных средств населения (около 60% валюты баланса). При этом более половины выданных банком ссуд характеризовались сомнительным качеством. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное снижение размера собственных средств (капитала) банка (практически в 2 раза) и, как следствие, возникновение основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, подчёркивает ЦБ.



Кроме того, в целях сокрытия реального финансового положения кредитной организации и обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности в течение текущего года Инкаробанк систематически осуществлял непрозрачные для надзорного органа (схемные) операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала.



Банк России неоднократно (8 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении Инкаробанка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц. При этом кредитной организацией допускались нарушения ограничений на осуществление иных видов операций, введенных в целях защиты интересов её кредиторов и вкладчиков, а также оказывалось противодействие проведению представителями Банка России инспекционной проверки.



В деятельности Инкаробанка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в осуществлении сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.



В банке будет действовать временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



Инкаробанк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



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