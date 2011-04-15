ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного банка Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного банка Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург). Кредитная организация на 1 октября 2018 года занимала 116-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Проблемы в деятельности кредитной организации АО "Банк МБСП" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, в результате чего на её балансе образовался значительный объём проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтверждённые (притворные) требования к компаниям-нерезидентам. Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам выявило полную утрату банком собственных средств (капитала), подчёркивается в сообщении.



Банк России неоднократно (2 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении МБСП меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничение на привлечение денежных средств населения. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности.



Агентство по страхованию вкладов, на которое возложены функции временной администрации по управлению МБСП, провело обследование ее финансового положения, по итогам которого выявлен значительный дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка, составивший более 15.5 млрд руб.



МБСП - участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов МБСП - 15 октября 2018 года, на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте.



Отзыв лицензии на осуществление банковских операций, осуществленный до срока окончания действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, не отменяет правовые последствия его введения, в том числе обязанность АСВ по выплате страхового возмещения по вкладам.





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