ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 1 ноября в размере 65.5962 руб. против 65.7742 руб. на 31 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



31.10.18 - 65.7742 руб.

30.10.18 - 65.8129 руб.

27.10.18 - 65.6345 руб.

26.10.18 - 65.7476 руб.

25.10.18 - 65.6299 руб.

























































"AK&M" от 31.10.2018