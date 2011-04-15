Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 ноября

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Банк России установил на 1 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.4749
1 Азербайджанский манат 38.6656
100 Армянских драмов 13.4777
1 Белорусский рубль 30.9562
1 Болгарский лев 38.0776
1 Бразильский реал 17.7464
100 Венгерских форинтов 22.9237
1000 Вон Республики Корея 57.5807
10 Гонконгских долларов 83.6068
10 Датских крон 99.8071
1 Доллар США 65.5962
1 Евро 74.4189
100 Индийских рупий 88.7935
100 Казахстанских тенге 17.7753
1 Канадский доллар 49.9666
100 Киргизских сомов 94.1122
10 Китайских юаней 94.0623
10 Молдавских леев 38.3044
1 Новый туркменский манат 18.7686
10 Норвежских крон 77.9997
1 Польский злотый 17.1817
1 Румынский лей 15.9594
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.6644
1 Сингапурский доллар 47.3550
10 Таджикских сомони 69.5981
1 Турецкая лира 11.9140
10000 Узбекских сумов 79.6375
10 Украинских гривен 23.3480
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.5958
10 Чешских крон 28.7186
10 Шведских крон 71.5748
1 Швейцарский франк 65.3218
10 Южноафриканских рэндов 44.7136
100 Японских иен 57.9958
"AK&M" от 31.10.2018