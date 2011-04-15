Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 ноября

Банк России установил на 1 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.4749

1 Азербайджанский манат 38.6656

100 Армянских драмов 13.4777

1 Белорусский рубль 30.9562

1 Болгарский лев 38.0776

1 Бразильский реал 17.7464

100 Венгерских форинтов 22.9237

1000 Вон Республики Корея 57.5807

10 Гонконгских долларов 83.6068

10 Датских крон 99.8071

1 Доллар США 65.5962

1 Евро 74.4189

100 Индийских рупий 88.7935

100 Казахстанских тенге 17.7753

1 Канадский доллар 49.9666

100 Киргизских сомов 94.1122

10 Китайских юаней 94.0623

10 Молдавских леев 38.3044

1 Новый туркменский манат 18.7686

10 Норвежских крон 77.9997

1 Польский злотый 17.1817

1 Румынский лей 15.9594

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.6644

1 Сингапурский доллар 47.3550

10 Таджикских сомони 69.5981

1 Турецкая лира 11.9140

10000 Узбекских сумов 79.6375

10 Украинских гривен 23.3480

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.5958

10 Чешских крон 28.7186

10 Шведских крон 71.5748

1 Швейцарский франк 65.3218

10 Южноафриканских рэндов 44.7136

100 Японских иен 57.9958

"AK&M" от 31.10.2018