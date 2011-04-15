Банк России на 1 ноября понизил курс евро к рублю более чем на 37 копеек до 74.4189 руб., курс доллара США - почти на 18 копеек до 65.5962 руб.

Банк России на 1 ноября понизил официальный курс евро к рублю более чем на 37 копеек до 74.4189 руб. с 74.7918 руб., курс доллара США - почти на 18 копеек до 65.5962 руб. с 65.7742 руб. 31 октября.



Стоимость бивалютной корзины на 1 ноября уменьшилась почти на 27 копеек (-0.38%) до 69.5664 руб. с 69.8321 руб. 31 октября.



"AK&M" от 31.10.2018