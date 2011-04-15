Банк России оценивает темп прироста ВВП по итогам 2018 года в 1.5-2%, в том числе расходов на конечное потребление домашних хозяйств - в 2.5-3%, валового накопления основного капитала - в 1.5-2%. Об этом говорится в комментарии ЦБ.



Российская экономика растёт темпами, близкими к потенциальным, при сохранении неоднородной динамики показателей экономической активности. В сентябре основной вклад в рост промышленного производства внесло увеличение добычи нефти на фоне сохранения высоких цен на нефть, произошедшего ослабления рубля и расширения возможностей для экспорта, подчёркивает ЦБ.



В целом в добывающих отраслях под влиянием внешних факторов наблюдался заметный рост, в то время как обрабатывающие производства показали разнонаправленную динамику. В сентябре продолжился рост инвестиционной активности. Наряду с ростом объёма строительных работ и производства инвестиционных товаров увеличился инвестиционный импорт.



Продолжилось постепенное расширение потребительского спроса. В основном росли продажи непродовольственных товаров, что связано с сохранением повышенных инфляционных ожиданий. Рост потребления поддерживался ростом реальной заработной платы. Кроме того, граждане финансировали покупки за счёт привлечения кредитов и использования сбережений.





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