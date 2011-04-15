"Эльдорадо" проводит ребрендинг

Розничная сеть "Эльдорадо" (входит в Группу "М.Видео-Эльдорадо", ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева), объявила о ребрендинге в рамках обновления бизнес-стратегии и позиционирования на российском рынке. Об этом говорится в сообщении сети.



Изменения затронули корпоративный логотип, рекламную концепцию, сайт eldorado.ru, дизайн и оформление магазинов.



Кроме того, сеть пополнится новым форматом "Эльдорадо 600" площадью 600 кв. м: это небольшие магазины в шаговой доступности, преимущественно стоящие отдельно, за пределами торговых центров, где в ассортименте преобладают популярные в сети модели бытовой техники и электроники. До конца 2018 года ритейлер планирует открыть около 25 новых магазинов, из них больше половины - "Эльдорадо 600". Магазины небольшой площади будут представлены в крупных и малых городах с населением от 50 тыс. жителей.



Разработкой коммуникационной стратегии занималось агентство DDB, дизайн-концепция была поручена брендинговому агентству LINII Group, а за ритейл-концепцию отвечает агентство Frishmann.



ПАО "М.Видео" (ИНН 7707602010) входит в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева - крупнейшая российская розничная компания, объединяющая бренды на рынке бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо", а также маркетплейс Goods. Совокупная годовая выручка компаний превышает 360 млрд руб. с НДС.



Группа "М.Видео-Эльдорадо" - единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей российской биржевой площадке - Московской Бирже (тикер: MVID).



По состоянию на 30 июня 2018 года группа объединяет 427 магазинов под брендом "М.Видео", 411 магазинов под брендом "Эльдорадо" и 2 магазина "М_Mobile" более чем в 200 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов группы составляет 1.287 млн кв. м, общая площадь - 1.72 млн кв. м.



Продажи Группы "М.Видео-Эльдорадо" за 9 месяцев 2018 года выросли на 16% до 281.1 млрд руб. (с НДС) по сравнению с годом ранее. Интернет-продажи объединённой компании выросли на 34.2% до 51.1 млрд руб. (с НДС).



Продажи Группы за III квартал выросли на 16% до 105.8 млрд руб. (с НДС). Совокупные продажи через интернет увеличились на 25.8% до 18.8 млрд руб. (с НДС).



"AK&M" от 31.10.2018