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31/10/2018
14:29

Товарооборот продукции АПК между РФ и Японией за 9 месяцев увеличился на 7% до $233 млн

Товарооборот продукции АПК между РФ и Японией за 9 месяцев 2018 года увеличился на 7% и превысил $233 млн. Об этом сообщил Минсельхоз.

При этом 85% его объёма приходится на экспорт отечественной продукции в Японию. В основном Россия поставляет в страну восходящего солнца замороженную рыбу, зерно и табак.

Рост объёмов торговли между странами стал возможным, в том числе, благодаря увеличению поставок японской продукцию в Россию в 1.8 раза. Помимо морепродуктов наша страна импортирует из Японии различные соусы, приправы, напитки, кондитерские изделия и шоколад.



"AK&M" от 31.10.2018
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