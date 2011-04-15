Товарооборот продукции АПК между РФ и Японией за 9 месяцев увеличился на 7% до $233 млн

Товарооборот продукции АПК между РФ и Японией за 9 месяцев 2018 года увеличился на 7% и превысил $233 млн. Об этом сообщил Минсельхоз.



При этом 85% его объёма приходится на экспорт отечественной продукции в Японию. В основном Россия поставляет в страну восходящего солнца замороженную рыбу, зерно и табак.



Рост объёмов торговли между странами стал возможным, в том числе, благодаря увеличению поставок японской продукцию в Россию в 1.8 раза. Помимо морепродуктов наша страна импортирует из Японии различные соусы, приправы, напитки, кондитерские изделия и шоколад.







"AK&M" от 31.10.2018