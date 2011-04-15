АЛРОСА начала промышленную добычу алмазов на Верхне-Мунском месторождении в Якутии, говорится в сообщении компании.



Месторождение расположено в Оленёкском улусе Республики Саха (Якутия) в 170 км от Удачнинского горно-обогатительного комбината АК "АЛРОСА".



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ за первые шесть месяцев составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% - с 4.69 млрд до 3.92 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



Чистая прибыль АК "АЛРОСА" (ПАО, головная компания Группы АЛРОСА) по РСБУ за 9 месяцев 2018 года выросла на 21.7 млрд руб., или на 42% до 72.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка составила 183.3 млрд руб., что более чем на 20 млрд руб., или на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлиял, прежде всего, рост средних цен реализации на алмазы ювелирного качества, а также ослабление рубля по отношению к доллару США.





"AK&M" от 31.10.2018