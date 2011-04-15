Audi отзывает ещё 664 автомобиля

Росстандарт согласовал программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 664 транспортных средств марки Audi A4, А5 и Audi R8. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Программы мероприятий представлены ООО "Фольксваген Груп Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Audi на российском рынке.



Отзыву подлежат 618 автомобилей Audi A4, А5, реализованных с 2017 года по 2018 год, с VIN-кодами согласно приложению.



На автомобилях Audi с двигателями TFSI 1,2 л. и 1,4 л., выпущенных в определённый период, возможен разброс моментов затяжки винтов топливной рампы. Во время эксплуатации затяжка отдельных винтов может ослабнуть.



На транспортных средствах Audi A4, А5 будет проведена проверка винтов крепления топливной рампы.



Отзыву подлежат 46 автомобилей Audi R8, в которых при динамичной манере вождения в сочетании с резкими маневрами может вытекать масло через патрубок вентиляции коробки передач. Как следствие, возможно дымообразование, не исключено возгорание автомобиля.



На транспортных средствах Audi R8 будет произведена замена одинарного патрубка вентиляции коробки передач на сдвоенный.



Напомним, ранее ИА AK&M сообщало, что Росстандарт согласовал программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 6.687 тыс. транспортных средств марки Audi A4, А5, А6, Q6.



Отзыву подлежат автомобили Audi A4, А5, А6, Q6, реализованные в период с 2012 года по 2017 год, с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте Росстандарта.



Причиной отзыва автомобилей Audi с двигателями 2,0 TFSI, выпущенными в определенный период, является возможное проникновение влаги в электронные компоненты, которое может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие, не исключены локальные оплавления.



Уполномоченные представители изготовителей марки Audi проинформируют владельцев автомобилей Audi, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет проведена замена дополнительного насоса охлаждающей жидкости и дополнительно будет выполнено обновление ПО блока управления двигателя.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"