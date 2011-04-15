"Газпром нефть" за 9 месяцев увеличила розничную реализацию авиатоплива в России на 13%

"Газпромнефть-Аэро", оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти", по итогам 9 месяцев 2018 года в РФ нарастила заправки "в крыло" на 13% более чем до 2 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.



Общий объём продаж авиатоплива вырос на 9% и превысил 2.8 млн т.



Объём зарубежных заправок "в крыло" увеличился на 18% по сравнению с показателями трёх кварталов прошлого года до 168 тыс. т авиатоплива. Сеть присутствия компании расширилась до 257 аэропортов в 66 странах мира.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2017 году выросла на 25.5% до 253 млрд руб. Выручка с учётом пошлин выросла на 18.2% к 2016 году и составила 2.004 трлн руб., скорректированная EBITDA - на 20.8% до 551 млрд руб. Положительный свободный денежный поток (FCF) за 12 месяцев 2017 года составил 65 млрд руб. Добыча углеводородов с учётом доли в совместных предприятиях увеличилась на 4.1% к 2016 году и составила 89.75 млн т.



Чистая прибыль компании по стандартам МСФО в первом полугодии 2018 года выросла в 1.5 раза к аналогичному периоду 2017 года, составив 166.4 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась на 49.8% до 368.2 млрд руб.





"AK&M" от 31.10.2018