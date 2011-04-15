Роснефть предлагает провести тщательный анализ деятельности независимых АЗС

Роснефть предлагает провести тщательный анализ экономического положения и деятельности независимых АЗС, говорится в заявлении компании в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке в ряде российских регионов.



Такие сети не обременены задачами поддержания добычи и переработки, а также издержками, связанными с фискальным регулированием. Кроме того, они не несут ответственности за устойчивое обеспечение нефтепродуктами потребителей в регионах, а в ряде субъектов РФ фактически монополизируют рынок, формируя цепочки фиктивных посреднических компаний и превращая их в центры прибыли, подчёркивает Роснефть.



Независимые АЗС, по мнению Роснефти, привыкли осуществлять свою деятельность "в серой зоне" без ведения налогового учёта, при отсутствии контроля за качеством и источниками происхождения реализуемых нефтепродуктов. Имеются факты, подтверждающие подобную деятельность ряда независимых сетей АЗС.



"Сегодня мы наблюдаем провокационную кампанию, инициированную рядом независимых АЗС, которая направлена на обострение социально-экономической обстановки в регионах с целью получения дополнительных льгот и извлечения сверхдохода для своих собственников, зачастую не проживающих в России", - заявляет Роснефть.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла в 4 раза до 309 млрд руб. с 75 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 34.8% до 3.787 трлн руб. с 2.809 трлн руб. Показатель EBITDA составил 950 млрд руб. против 639 млрд руб. (+48.7%).



"AK&M" от 31.10.2018