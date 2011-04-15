ЦБ объявил учётную цену золота на 1 ноября - 2568.09 руб./г против 2579.92 руб./г на 31 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 1 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2568.09 руб./грамм
Серебро: - 30.42 руб./грамм
Платина: - 1752.55 руб./грамм
Палладий: - 2260.81 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
25.10 26.10 27.10 30.10 31.10
Золото 2598.84 2604.56 2608.31 2604.18 2579.92
Серебро 31.11 31.16 31.00 31.08 30.98
Платина 1745.01 1750.25 1743.02 1760.46 1761.54
Палладий 2407.57 2352.70 2287.45 2333.87 2296.55