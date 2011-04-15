В.Путин утвердил концепцию государственной миграционной политики на 2019-2025 годы

Президент РФ Владимир Путин утвердил концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. Соответствующий указ размещён на сайте Кремля.



Основными направлениями миграционной политики в области создания условий для адаптации иностранных граждан, в частности, являются: формирование институтов и механизмов социальной и культурной адаптации иностранных граждан; принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов и маргинализации находящихся на территории РФ иностранных граждан; обеспечение иностранным гражданам независимо от их миграционного статуса, уровня доходов и иных обстоятельств равных возможностей для получения государственных услуг в сфере миграции, в том числе информационных.



В 2012-2017 годах интенсивность внутренней миграции в Российской Федерации увеличилась на 10%. При этом сохранилась общая тенденция к оттоку населения в Центральный, Северо-Западный, Юго-Западный регионы страны, что является постоянным фактором роста диспропорции в размещении населения. Практически весь потенциал внутренней миграции приходится на такие городские агломерации, как Москва и Санкт-Петербург, а также на Краснодарский край, подчеркивается в концепции.



На консульском учёте за рубежом состоит более 2 млн граждан РФ. Ежегодно около 60 тыс. российских граждан выезжает на работу за границу.



В 2012-2017 годах миграционный приток в РФ компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов для национальной экономики. В гражданство РФ принято более 1 млн человек, из них 525 тыс. человек - в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.



Суммарный миграционный прирост за этот период составил 1.6 млн человек. Среднегодовая численность трудящихся-мигрантов составила около 3 млн человек (3-4% от среднегодовой численности всех трудовых ресурсов). На территории РФ ежегодно пребывает около 10 млн иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно проживает в РФ более 1 млн иностранных граждан.





"AK&M" от 31.10.2018