ESET обнаружила 29 банковских троянов, замаскированных под безвредные программы в Google Play. Об этом говорится в сообщении ESET.



Пользователи официального каталога приложений скачали их в общей сложности более 30 тыс. раз.



О приложениях с вредоносным функционалом сообщил специалист по безопасности ESET Лукас Стефанко. Трояны маскировались под легитимные программы: гороскопы, инструменты для очистки системы или экономии заряда аккумулятора.



После установки на планшет или смартфон большинство приложений сообщало о несовместимости с устройством и имитировало удаление из системы (по факту иконка просто скрывалась от глаз пользователя). Некоторые подделки (например, приложения-гороскопы) выполняли заявленные в описании функции.



Вне зависимости от способа маскировки, на втором этапе атаки на устройстве происходила расшифровка полезной нагрузки с функционалом банкера. Далее троян выбирал цель среди приложений, установленных на устройстве, и внедрял соответствующую фишинговую форму для ввода логина и пароля. Кроме того, вредоносная программа перехватывала и пересылала текстовые сообщения, чтобы обойти двухфакторную аутентификацию через SMS, и могло устанавливать на устройство другое ПО.



Вредоносные приложения были загружены в Google Play от лица разных компаний-разработчиков. Тем не менее, сходство исходного кода и один и тот же управляющий сервер позволяют предположить, что у подделок один и тот же автор (группа авторов).



Подделки удалены из Google Play в период с августа по октябрь 2018 года.







"AK&M" от 31.10.2018