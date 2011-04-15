Цены на бензин за неделю, с 23 по 29 октября, выросли на 0.1%, на дизельное топливо - на 0.4%

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Цены на автомобильный бензин за неделю, с 23 по 29 октября 2018 года, выросли на 0.1%, на дизельное топливо - на 0.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.
Потребительская инфляция с 23 по 29 октября составила 0.1%.
"AK&M" от 31.10.2018