В Ингосстрах поступило 8847 заявлений на выплату страхового возмещения от пострадавших клиентов "Натали Турс" на 1.09 млрд руб. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В том числе, по договору с ООО "Панорама Тур" поступило 8679 заявлений на 1.08 млрд руб.; по договору с ООО "Агентство Путешествий Натали" – 168 заявлений на 14.282 млн руб.



В соответствии с действующим законодательством, регламентирующим страхование ответственности туроператоров, выплата страхового возмещения не может превышать размер финансового обеспечения (страховой суммы) туроператора, установленного договором страхования.



Напомним, размер финансового обеспечения ООО "Панорама Тур" и ООО "Агентство Путешествий Натали" составляет 50 млн (пятьдесят миллионов) руб. по каждому договору страхования. Размер финансового обеспечения по каждому туроператору не суммируется.



Как сообщалось ранее, поскольку размер заявленных требований клиентов ООО "Панорама Тур" превысил размер финансового обеспечения, выплата страхового возмещения производится пропорционально, исходя из показателей размера ущерба по отношению к размеру финансового обеспечения (страховой сумме).



Клиентам туроператора "Агентство Путешествий Натали" в настоящее время компенсация ущерба производится в полном объёме.



На сегодняшний день Ингосстрах произвёл выплату страхового возмещения пострадавшим туристам ООО "Панорама Тур" в пределах лимита ответственности, установленного договором страхования. Лимит ответственности (финансовое обеспечение) по договору страхования, заключенному СПАО "Ингосстрах" с ООО "Панорама Тур", исчерпан.



Таким образом, обязательства по договору страхования, заключенному между СПАО "Ингосстрах" и ООО "Панорама Тур", страховщиком полностью исполнены.



Подводя итоги, на основании поступивших заявлений туристов "Панорама Тур" страховщиком была произведена выплата страхового возмещения в 8164 случаях, решение об отказе в выплате страхового возмещения было принято в 175 случаях, также были зафиксированы случаи добровольного отказа от выплаты возмещения в количестве – 10.



Всем пострадавшим туристам "Панорама Тур", предоставившим страховщику заявления, но которым не может быть компенсирован ущерб в связи с выплатой страховщиком полной страховой суммы (финансового обеспечения) по договору страхования, будут направлены уведомления о невозможности удовлетворения их требований с соответствующим обоснованием.



Также в настоящее время произведена выплата страхового возмещения клиентам ООО "Агентство Путешествий Натали" в размере 14.158 млн руб.



Работа с обращениями граждан, пострадавших в результате деятельности ООО "Агентство Путешествий Натали", продолжается.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 31.10.2018