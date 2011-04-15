Независимый топливный союз ответил на обвинения Роснефти

Независимый топливный союз предлагает отменить акцизы на нефтепродукты, кратное увеличение реализации товара на бирже, создание прозрачной системы ценообразования, выгодной для всех участников рынка. Если эти меры не будут приняты, то это приведёт к вымиранию независимой розницы и топливный дефицит", - говорится в пресс-релизе союза в ответ на заявление Роснефти относительно независимых АЗС.



"Конечно, мы согласны со многими предложениями ПАО НК "Роснефть". Нам необходимо обеспечить максимальную прозрачность маржинальности, введя соответствующие рыночные индикаторы (индикатив минимальной маржинальности). Наша цель создать такие условия, при которых и автомобилисты, и регуляторы отчётливо понимают, сколько зарабатывает АЗС, а АЗС при этом получала бы адекватный доход", - подчёркивается в пресс-релизе Независимого топливного союза.



"Независимый топливный союз рассматривает ПАО НК "Роснефть" в качестве потенциального союзника в общем деле реформирования отрасли. Мы считаем, что и независимые участники, и нефтяные гиганты могут работать в тесном симбиозе и способствовать качественному развитию отрасли. Нам бы очень хотелось устранить возникшее недопонимание. В связи с этим предлагаем организовать совместную встречу представителей независимой топливной розницы и ВИНК, в рамках которой мы бы могли обсудить насущные проблемы и наметить выгодные каждому участнику рынка общие стратегические шаги по реформированию отрасли", - заявил Павел Баженов, президент Независимого топливного союза.



Напомним, сегодня, 31 октября, в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке в ряде регионов, Роснефть заявила, что предлагает провести тщательный анализ экономического положения и деятельности независимых АЗС, говорится в заявлении компании.



Такие сети не обременены задачами поддержания добычи и переработки, а также издержками, связанными с фискальным регулированием. Кроме того, они не несут ответственности за устойчивое обеспечение нефтепродуктами потребителей в регионах, а в ряде субъектов РФ фактически монополизируют рынок, формируя цепочки фиктивных посреднических компаний и превращая их в центры прибыли, подчёркивает Роснефть.



Независимые АЗС, по мнению Роснефти, привыкли осуществлять свою деятельность "в серой зоне" без ведения налогового учёта, при отсутствии контроля за качеством и источниками происхождения реализуемых нефтепродуктов. Имеются факты, подтверждающие подобную деятельность ряда независимых сетей АЗС.



"Сегодня мы наблюдаем провокационную кампанию, инициированную рядом независимых АЗС, которая направлена на обострение социально-экономической обстановки в регионах с целью получения дополнительных льгот и извлечения сверхдохода для своих собственников, зачастую не проживающих в России", - заявляет Роснефть.



Роснефть предложила ряд мер по снижению риска дефицита нефти и нефтепродуктов. В частности, Роснефть считает целесообразным установить требования об обязательных поставках всеми нефтяными компаниями пропорциональной доли нефти и газового конденсата, добываемых в России, для переработки на российских НПЗ и реализации моторного топлива на внутренний рынок с включением соответствующих обязательств в лицензии на пользование недрами. Уровень квоты для обязательной поставки на внутренний рынок предлагается рассчитать как отношение потребляемых в РФ нефтепродуктов к объему добычи нефтяного сырья и установить на уровне 17.5%.



Роснефть предлагает перенести уплату акциза с НПЗ на "колонку" с дальнейшим перечислением налога в бюджет соответствующих субъектов РФ. Данная мера позволит избежать торговли суррогатным топливом, идентифицировать производителя и повысить эффективность нефтепереработки. Компания уже имеет уникальный опыт сотрудничества с Федеральной налоговой службой по внедрению новой фискальной инфраструктуры. Онлайн-технология передачи информации о расчетах позволяет создать современную качественную систему тотального контроля за учетом наличной выручки, повысить уровень защищенности и качество обслуживания потребителей товаров и услуг и, в конечном итоге, эффективность розничного бизнеса.



Необходимо, по мнению Роснефти, проработать возможность введения механизма плавающих ставок акцизов на моторное топливо с обратной зависимостью от изменения котировок на нефть, что позволит на долгосрочную перспективу существенно снизить негативное влияние от изменения мировых котировок на внутренние цены на моторное топливо и обеспечить стабильные цены для потребителей.



Роснефть предлагает провести анализ прозрачности совершения сделок на бирже с целью исключения манипулирования и совершения сделок с заранее согласованными условиями и заведомо известными участниками, исключив вмешательство в биржевые процессы интересантов.



Надо также распространить любые возможные договорённости по стабилизации цен на всех участников рынка, включая независимые сети АЗС.



"AK&M" от 31.10.2018