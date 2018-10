В Стамбуле открылся новый аэропорт Istanbul New Airport. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Turkish Airlines.



После официального открытия аэропорта Стамбула 29 октября 2018 года Turkish Airlines будет выполнять дополнительные внутренние и международные рейсы из нового аэропорта, в то время как все регулярные рейсы из/в аэропорт им. Ататюрка будут обслуживаться в обычном режиме.



Новые дополнительные рейсы будут выполняться из Istanbul New Airport в Анкару, Анталию, Измир, Баку (Азербайджан) и Эрджан (Турецкая Республика Северного Кипра) до 30 декабря 2018 года. Согласно существующему плану, 31 декабря 2018 года все рейсы будут переведены из аэропорта имени Ататюрка в Istanbul New Airport.



Мегапроект будет запущен в четыре этапа, а окончательная фаза будет завершена в 2028 году. В общей сложности комплекс будет занимать площадь 76.5 кв. км, иметь шесть взлётно-посадочных полос, четыре терминала и стоянки для 233 воздушных судов, с возможностью обслуживать до 200 млн пассажиров в год с 500+ стойками регистрации и 225 тыс. сотрудниками. По завершении заключительного этапа крупнейший международный авиаузел будет включать офисы, гостиницы, медицинский центр, культурные объекты, торговый центр, выставочный конференц-центр, а также помещения для проведения совещаний и тренингов.



Авиакомпания Turkish Airlines основана в 1933 году, является членом международного альянса Star Alliance. Парк состоит из 330 (пассажирских и грузовых) воздушных судов, летающих по 304 направлениям, включая 255 международных и 49 внутренних, в 122 странах мира.



Пассажиропоток Turkish Airlines за январь-сентябрь 2018 года вырос на 12% до 58 млн по сравнению с годом ранее. Общий уровень загрузки рейсов вырос на 3 процентных пункта до 82%. Уровень загрузки международных рейсов вырос на 3 процентных пункта до 81%, внутренних рейсов - на 2 процентных пункта до 85%.



В сентябре количество перевезённых пассажиров выросло на 1% и достигло 7.6 млн. Общий уровень загрузки вырос на 2 процентных пункта до 83.4%.



Star Alliance был основан в 1997 году как первый всемирный альянс авиакомпаний для обеспечения пассажирам, совершающим международные перелеты, возможности добраться в любую точку мира, а также их стимулирования и эффективного обслуживания. В состав альянса входят следующие авиакомпании: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI и United. Всего авиакомпании сети Star Alliance в настоящее время осуществляют более 18.45 тыс. ежедневных рейсов в 1.3 тыс. аэропортов 190 стран мира. Последующие стыковочные рейсы предлагаются партнёром Star Alliance, Juneyao Airlines.



"AK&M" от 31.10.2018