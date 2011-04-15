РСА и ЦБ РФ фиксируют снижение убыточности в ОСАГО за 9 месяцев, что позитивно повлияет на либерализацию тарифов. Об этом говорится в сообщении сторон.



Как сообщил директор Департамента страхового рынка ЦБ РФ Филип Габуния, сокращение показателя убыточности по ОСАГО по итогам января-сентября позволит свести к минимуму риск повышения стоимости полисов обязательной "автогражданки". "Когда сейчас ситуация по убыточности хорошая, реформу по либерализации тарифов нужно проводить, потому что риск того, что после реформы цена полиса пойдёт вверх при таком раскладе минимальна. Все наши расчеты показывают, что цена для автомобилей физических лиц останется в среднем практический такой же, как она и была. Конечно, те, кто водит опасно, несёт в себе большой риск, нарушает ПДД, они должны платить больше, чем добросовестный автомобилист. Ситуацию нужно менять, переходить на более гибкую систему расчета. Наше общение со страховыми компаниями и их заявления в прессе показывают, что они разделяют это предложения, и даже первый шаг позволит прийти к справедливости в тарифообразовании", - сказал директор Департамента страхового рынка ЦБ РФ.



Ф.Габуния отметил, что Банк России надеется направить указание о расширении тарифного коридора на 20% вверх и вниз, упрощении расчета коэффициента "бонус-малус" и введении более точной градации коэффициента "возраст-стаж" в Минюст России до начала следующего года.



Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс также сообщил о сокращении показателя убыточности в ОСАГО по итогам января-сентября 2018 года. "Мы видим, что постепенно улучшается показатель убыточности в "автогражданке", вводятся новые формы урегулирования убытков, реализуются электронные полисы ОСАГО, гражданам предоставляется право выбора страховщика в системе "Е-Гарант". Все это раньше казалось неосуществимым. Посмотрите, сейчас все это уже работает. В настоящий момент ведется очень плотное сотрудничество с нашим мегарегулятором, с Министерством финансов, с парламентариями - все для того, чтобы улучшить этот вид страхования. Перед нами стоит задача индивидуализировать, либерализировать ОСАГО так, как это сделано в тех странах, где оно существует не как бремя для потребителя, а как первоклассная услуга, которая работает как часы", - заявил И.Юргенс.



Согласно данным РСА, премии по ОСАГО в первом полугодии 2018 года составили 109.08 млрд руб., сократившись на 1.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выплат по страховым случаям уменьшился на 31% - до 68.1 млрд руб. Уровень выплат также сократился с 89.3% до 62.4%.



"AK&M" от 31.10.2018