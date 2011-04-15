Россия получит рекордный урожай масличных в 2018 году, Минсельхоз

Россия получит рекордный урожай масличных в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.



Уборка масличных культур в настоящее время идёт опережающими темпами. По предварительной оценке региональных органов управления АПК, прогнозируется получение рекордного урожая масличных культур.



В этом году площади под масличными культурами увеличены на 1.3 млн га, впервые в истории России составив 13.9 млн га. Наиболее заметно увеличились площади под рапсом - в 1.5 раза (до 1.6 млн га) и горчицей - в 2.2 раза (до 0.3 млн га).



Исторический максимум по размерам посевных площадей достигнут также для таких масличных культур, как соя - 2.9 млн га и лен масличный - 0.7 млн га. Подсолнечник был посеян на рекордных 8.1 млн га.



По состоянию на 30 октября намолочено 3.5 млн т сои (в 2017 году - 2.8 млн т) при урожайности 15.6 ц/га. Культура обмолочена с площади 2,3 млн га или 81.9% к уборочной площади.



Подсолнечник обмолочен с площади 6.8 млн га или 84.9% к уборочной площади. Намолочено 10.8 млн тонн (в 2017 году - 8 млн т), при урожайности 15.9 ц/га (в 2017 году - 15.5 ц/га).



Рапс обмолочен с площади 1.5 млн га или 94.4% к уборочной площади. Намолочено 2.1 млн т (в 2017 году - 1.5 млн т), при урожайности 14.3 ц/га.





"AK&M" от 31.10.2018