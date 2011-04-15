"Аэроэкспресс" меняет расписание на Домодедовском направлении

ООО "Аэроэкспресс" сообщило об изменениях в графике движения поездов на Домодедовском направлении. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Так, с 19 часов 2 ноября до 19 часов 5 ноября изменится время отправления и прибытия поездов, курсирующих между Павелецким вокзалом и аэропортом "Домодедово". Отклонение от графика некоторых рейсов составит от 10 минут, отправление части поездов пройдёт раньше.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность "Аэроэкспресса" направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



Пассажирами "Аэроэкспресса" в 2017 году стали 11.7 млн человек. Выручка компании по итогам 2017 года составила 6.1 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 39% (РСБУ).







"AK&M" от 31.10.2018