Дайджест газеты "Коммерсант" от 1 апреля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 1 апреля 2019 года.



УБЫТКАМ УСТРОИЛИ РАЗНОС

ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НПФ ОТРАЗИЛИСЬ НА СЧЕТАХ МИЛЛИОНОВ КЛИЕНТОВ



По итогам 2018 года совокупная доходность крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась существенно меньше инфляции. Столь низкий результат обеспечили фонды, раньше занимавшиеся перекрестным инвестированием с рядом финансовых групп, прекративших свое существование в результате санаций ЦБ. В частности, НПФ группы "Сафмар" разнесли по счетам своих клиентов убытки более чем в 10%. Но эти фонды в основном уже разобрались с токсичными вложениями, и теперь их активы, как ожидают эксперты, будут подвержены только рыночному риску.





ИЗ СОКОВ ВЫЖИМАЮТ НАЛОГ

НА НАПИТКИ С САХАРОМ МОГУТ УДВОИТЬ СТАВКУ НДС



Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%. Такое предложение в правительство направил Минфин. Там считают, что это может стимулировать производителей снизить использование сахара. Сами они обещают лишь поднять цены, однако следствием может стать снижение производства и потребления.





БЫВШЕМУ АКЦИОНЕРУ "КЛИЕНТСКОГО" ПРЕДЪЯВИЛИ СЧЕТ

СУД ОЦЕНИТ ХИЩЕНИЯ В БАНКЕ, ГДЕ VIP-КЛИЕНТЫ ПОТЕРЯЛИ СОТНИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ





Никулинский суд Москвы начал рассмотрение скандального дела в отношении экс-совладельца АКБ "Клиентский" Александра Кленовского. Он обвиняется в растрате на сумму более 100 млн руб. и легализации преступных доходов. Потерпевшим по делу в отношении Александра Кленовского проходит лишь сам банк, тогда как свои средства в нем потеряли, например, тогдашний глава МХТ имени Чехова Олег Табаков и его супруга Марина Зудина, президент Федерации хоккея на траве России Николай Доморацкий и другие известные люди, причем речь шла о суммах на сотни миллионов рублей. Другие фигуранты - экс-предправления "Клиентского" знаменитый в прошлом баскетболист Андрей Лопатов и его бывший заместитель Илья Волосевич - находятся в международном розыске. Представители пострадавших недоумевают, почему следствие не инициирует арест зарубежной недвижимости обвиняемых, реализация которой могла бы вернуть большую часть средств, пропавших из банка, дыра в котором составила более 15 млрд руб.





ХИЩЕНИЕ ДЕНЕГ КИТАЙСКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ ПОЛУЧИЛО ПРИЗНАНИЕ

БЫВШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФК "АНЖИ" СОГЛАСИЛСЯ С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ЕМУ ОБВИНЕНИЕМ





Как стало известно "Ъ", бывший исполнительный директор футбольного клуба (ФК) "Анжи" бизнесмен Эльдар Исаев вместе со своими адвокатами приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела. Эльдар Исаев обвиняется в хищении около $2 млн у китайских болельщиков, которые через фирму бизнесмена хотели приобрести билеты на проходивший в прошлом году в России чемпионат мира по футболу. При этом подследственный, с самого момента задержания категорически отрицавший свою причастность к хищению денег, на заключительной стадии расследования изменил свою позицию и вину признал. Защита не стала комментировать это решение бизнесмена.





В ГОСПОДДЕРЖКЕ АВТОПРОМА ПОЯВИЛСЯ ЭКСКЛАВ

"АВТОТОРУ" ДАДУТ СУБСИДИИ НА ОТВЕРТОЧНУЮ СБОРКУ



Правительство подготовило изменения, которые обеспечат доступ к промсубсидиям в автопроме концернам, заключившим специнвестконтракт (СПИК). Ряд традиционно российских игроков требуют дифференциации субсидий в зависимости от обязательств по локализации. Но все едины в возмущении сохранением доступа к компенсациям калининградского "Автотора", работающего в режиме отверточной сборки без СПИК. Участники рынка говорят о рисках приостановки на этом фоне инвестиций других концернов. По данным "Ъ", "Автотор" все-таки подпишет СПИК, но на очень мягких условиях с сохранением определенных объемов отверточной сборки.





5G ЗОВУТ НА УЛИЦЫ

ОПЕРАТОРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ИСПЫТАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ



Как стало известно "Ъ", Госкомиссия по радиочастотам рассмотрит вопрос выделения диапазона для испытаний 5G в Москве и других городах-миллионниках. Это позволит "Ростелекому", "МегаФону" и, возможно, еще ряду операторов проверить работу сетей 5G в зоне городской застройки. Для полноценного развития проекта также может потребоваться ресурс, занятый спутниковыми системами Минобороны, которое, по данным "Ъ", пока не готово расставаться с частотами.





МИНБАНКУ НЕ ХВАТИЛО ДЕНЕГ

ЛИКВИДНОСТЬ УШЛА ВМЕСТЕ С КЛИЕНТАМИ



Отток средств из попавшего в январе под санацию Минбанка продолжился в феврале. Для поддержания ликвидности банку пришлось вновь занять деньги у ЦБ. При этом банк понес самые крупные убытки в банковском секторе из-за доформирования резервов, а в его капитале образовалась дыра более чем на 16 млрд руб. Эксперты указывают, что кредитный портфель банка, скорее всего, продолжит генерировать убытки.





"РУСЛАЙН" ГОТОВИТСЯ ПЕРЕСЕСТЬ НА SSJ 100

КОМПАНИЯ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ЛИЗИНГЕ 18 СУДОВ



Как выяснил "Ъ", авиакомпания "Руслайн", специализирующаяся на региональных перевозках, ведет переговоры о получении в лизинг 18 самолетов SSJ 100 на 12 лет, что вдвое увеличит ее парк. Первые суда могут поступить в 2019 году. Задерживает контракт отсутствие ясности вокруг бюджетной субсидии на лизинг SSJ 100, которую хочет получить "Руслайн". Эксперты отмечают, что компания делает ставку на экспансию в регионах с применением инструментов господдержки, и не видят риска создания избыточной провозной емкости: на этом рынке наблюдается нехватка как маршрутов, так и самолетов.





ЖЕЛТЫМ УКАЗАТЕЛЯМ ОСТАВЯТ КОНКУРЕНТОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ДОРОЖНОГО ГОСТА СНОВА ОТКЛАДЫВАЮТ



Вступление в силу ряда положений ГОСТа по содержанию автодорог, который запрещает 90% наружной рекламы в стране уже с июля, может быть снова отложено. Участники рынка жалуются, что стандарт допускает единственный канал визуальной коммуникации на дорогах - желтые навигационные указатели. Росстандарт обещает не применять новый ГОСТ, пока не урегулирует разногласия.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 01.04.2019