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01/04/2019
09:33

Повтор! Россия и Кыргызстан договорились о сотрудничестве в сфере нацпроектов

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Кыргызстана Олег Панкратов подписали меморандум о взаимодействии по активизации торгово-экономического сотрудничества и обмену опытом по реализации национальных проектов. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

В соответствии с документом, стороны будут работать над упрощением взаимного доступа товаров и услуг, формировать благоприятные условия для совместных производств, а также способствовать росту взаимных инвестиций и укреплению деловых контактов. Кроме того, планируется наладить обмен информацией по реализации национальных проектов и изменениям в законодательстве двух стран.

"Мы будем обмениваться опытом. Киргизская делегация приедет к нам и будет изучать, что мы делаем с управленческой точки зрения, что мы делаем с технологической точки зрения. Киргизские партнеры, конечно, будут смотреть, могут ли они поучаствовать в этих проектах, и это станет еще одним уровнем сотрудничества между нашими странами", - прокомментировал подписание меморандума М.Орешкин.

Министр также указал на существенные успехи в укреплении экономических связей между странами. Он привел в пример сотрудничество в сфере цифровой экономики, высокотехнологичной промышленности (производство солнечных панелей), а также открытие российских рынков для киргизских сельхозпроизводителей.

В 2018 году рост торговли между РФ и Кыргызстаном превысил 17% и достиг 1,9 млрд. долларов. Базисом для наращивания кооперации является межправительственная Программа экономического сотрудничества, подписанная в прошлом году.

В Кыргызстане действует Национальная стратегия развития республики на 2018-2040 годы. В России запущены национальные проекты по 12 направлениям. Их цель - обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития.

Ранее участие в российских нацпроектах обсуждалось с руководством Узбекистана. В ходе визита в Ташкент 7 марта глава Минэкономразвития отметил, что российская сторона готова делиться опытом и существующими наработками, а также активно вовлекать партнеров в эту деятельность.

"AK&M" от 01.04.2019
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