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01/04/2019
11:28

Рубль может подешеветь до 65-67 за доллар, полагают аналитики

Рубль усилил падение. Российская валюта демонстрирует ослабление к доллару четыре сессии подряд, потеряв за это время 2.5%. Непосредственным поводом стали слухи о новых санкциях. Если информация не найдет своего подтверждения на предстоящей неделе, либо санкции не затронут финансовый и сырьевой сектора, пара может вернуться в диапазон 64-65. В противном случае, курс ожидается в коридоре 65-67. Об этом говорится в комментарии начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

Минфин анонсировал новые займы. План заимствований на этот год увеличен до 2.5 трлн руб. Всего за 2 года Минфин займет не менее 7.5 трлн руб. Это может привести к росту денежной массы более чем на 17% на горизонте полутора лет. Сейчас уровень денежной массы к ВВП около половины, дальнейший рост опережающими темпами к ВВП чреват повышенными инфляционными ожиданиями. Инвесторы будут проявлять спрос на рублевые бумаги только пока их доходность на выше 8%, а пара USDRUB ниже 68, и при этом сохраняется вероятность снижения ключевой ставки.

В понедельник аналитик ожидает боковую динамику. В фокусе мало значимой статистики и новостей. Рынок будет следовать за внешним фоном. Прогноз по индексу Мосбиржи - диапазон 2490-2520 пунктов, ожидания по паре USD/RUB - 65-66.


"AK&M" от 01.04.2019
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