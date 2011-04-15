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01/04/2019
11:48

Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют уверенный рост

Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют уверенный рост на фоне сильных данных по деловой активности в Китае. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Контракты Brent торгуются в районе отметки $68.2/bbl, WTI достигает $60.5/bbl. Поддержку ценам на нефть также оказывает позитивный фон вокруг американо-китайских торговых переговоров, которые продолжатся на этой неделе.

Представители КНР прилетят в Вашингтон для проведения нового раунда переговоров по разрешению торговых споров. Положительно на котировки также влияют пятничные данные от Baker Hughes, согласно которым количество буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 8 штук и достигло минимальных отметок с августа 2018 года. Краткосрочные ориентиры на Brent $67.5-$69.5/bbl.


"AK&M" от 01.04.2019
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