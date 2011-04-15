Счетная палата выявила слабые места системы администрирования НДС

За несколько последних лет в администрировании НДС произошли значительные изменения. Начиная с 2015 года введено обязательное электронное декларирование. В налоговую декларацию по НДС были погружены данные обо всех транзакциях покупки и продажи. Это дало возможность создать систему по автоматизированному выявлению всех расхождений в цепочке формирования добавленной стоимости. Такая идентификация уклонения от налогообложения и адресный контроль повлияли на рост поступлений налога в бюджет. В целом, с момента ввода АСК НДС-2 собираемость НДС в среднем росла более чем на 13% в год и составила в 2018 году 3761 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.



При этом цифровая система контроля по НДС породила новые механизмы злоупотребления правом. Так, Счетная палата в результате проведенной проверки выявила несколько слабых мест в системе администрирования налога на добавленную стоимость.



В частности, проверка показала, что после введения с 2014 года обязанности электронной подачи декларации по НДС, некоторые налогоплательщики обернули в свою пользу возможность ее корректировки. С одной стороны, этот инструмент позволяет оперативно представить уточненную декларацию в случае обнаружения ошибок, с другой стороны, он сам стал инструментом мошеннической схемы по снижению налоговых обязательств.



Появилась новая схема - так называемый "массовый подписант", когда один человек, имеющий ключ электронной подписи, подает налоговые декларации за нескольких налогоплательщиков. К примеру, один из таких граждан представил в налоговые органы 1713 актуальных деклараций по НДС за 1055 налогоплательщиков. Из этих документов 589 - уточненные декларации с номерами корректировок 99 или 999.



"Сначала подается первичная декларация, в которой заявлен и начислен НДС к уплате. Потом следует уточненная декларация с номером корректировки 99 или 999, которая обнуляет суммы налога, начисленные к уплате. А следующая декларация уже с номером корректировки принимается налоговым органом, но не отражается в лицевом счете налогоплательщика. Поскольку идет не в порядке очередности", - пояснил схему аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.



По его словам, в соответствии с действующим порядком, установленным Налоговой службой, номер корректирующей декларации не может быть меньше номера предыдущей.



В ходе проверки Счетная палата также обратила внимание на то, что налоговые органы Москвы часто не штрафуют руководителей и главных бухгалтеров компаний за предоставление декларации по НДС позже установленного срока - после 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Причина - экономическая нецелесообразность: максимальная сумма штрафа - 500 руб., затраты государства с учетом судебных издержек - 2.5 тыс. руб. "Предлагаем Правительству рассмотреть этот вопрос", - отметил С.Штогрин.



"AK&M" от 01.04.2019