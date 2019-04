Газпром и РусГазДобыча приняли решение о реализации крупного проекта

ПАО "Газпром" и АО "РусГазДобыча" приняли решение о финальной конфигурации проекта создания крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе г. Усть-Луги (Ленинградская область). Таким образом, стороны перешли к стадии реализации проекта, говорится в сообщении сторон.



Проект предусматривает сооружение мощностей по ежегодной переработке 45 млрд куб. м газа, производству и отгрузке 13 млн т СПГ, до 4 млн т этана и более 2.2 млн т сжиженных углеводородных газов (СУГ). Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ, добываемый Газпромом из ачимовских и валанжинских залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. Оставшийся после переработки природный газ (около 20 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему Газпрома.



Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на вторую половину 2023 года, второй очереди - до конца 2024 года. Оператором проекта является компания специального назначения ООО "РусХимАльянс", созданная на паритетной основе Газпромом и РусГазДобычей.



В числе первоочередных задач компании-оператора: подготовка проектной и рабочей документации, начало землеустроительных работ на арендованной площадке будущего предприятия в южной части порта Усть-Луга (1400 Га). Также планируется сформировать контрактную схему проекта, определить ЕРС-подрядчиков и разместить заказы на оборудование с длительным циклом изготовления.



Выбранная техническая конфигурация проекта позволит максимизировать экономический эффект для его участников. В первую очередь за счёт интеграции производственных мощностей на единой площадке, оптимизации промышленной и логистической инфраструктуры комплекса, использования общего морского отгрузочного терминала. Размер выручки предприятия оценивается на уровне свыше $4 млрд в год. При этом инвестиции в реализацию проекта предполагаются в объеме более 700 млрд руб.



Реализация этого масштабного проекта имеет большое значение для социально-экономического развития страны. На пике строительства комплекса будет задействовано свыше 25 тыс. специалистов, на этапе эксплуатации планируется создать более 5 тыс. постоянных рабочих мест.



Запуск предприятия позволит нарастить российский экспорт СПГ, а также СУГ (на 30-40%). Существенно увеличится производство этана, который востребован отечественной промышленностью. Производимый заводом этан планируется поставлять на перспективный газохимический комплекс (ГХК), в создание которого будет самостоятельно инвестировать "РусГазДобыча" (компания специального назначения - ООО "Балтийский Химический Комплекс"). ГХК будет выпускать свыше 3 млн тонн полимеров в год.



Напомним, в мае 2017 года Газпром и РусГазДобыча подписали меморандум о намерениях по реализации проектов развития газохимического производства на базе запасов и ресурсов ачимовских и валанжинских залежей Надым-Пур-Тазовского региона, а также добычи и переработки запасов и ресурсов газа и газового конденсата месторождений Тамбейского кластера (Тамбейское и Тасийское месторождения ПАО "Газпром").



АО "РусГазДобыча" - компания специального назначения, созданная "Национальной химической группой" с целью повышения эффективности производственной цепочки, получения доступа к сырью (природному газу), а также инвестирования в сырьевые и перерабатывающие производственные мощности.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 01.04.2019