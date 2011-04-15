Кабмин одобрил предоставление ОАК бюджетных инвестиций на 2.22 млрд руб.

Правительство РФ одобрило предоставление ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (OAK) бюджетных инвестиций в 2.22 млрд руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



С 2016 года реализуется проект разработки и организации серийного производства самолёта Ил-114-300. На реализацию проекта были выделены бюджетные средства в размере 9.572 млрд руб. OAK ведёт разработку пассажирского турбовинтового самолёта Ил-114-300, предназначенного для перевозки до 70 пассажиров или до 7 т грузов на региональных авиалиниях. Постройка первого опытного образца самолёта Ил-114-300 запланирована на 2019 год, а начало серийных поставок - на 2022 год. Этими самолётами планируется замещать импортные воздушные суда аналогичного класса и устаревшие отечественные самолёты, производство которых прекращено.



В федеральном бюджете на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2.22 млрд руб. в качестве взноса в уставный капитал OAK.



Подписанным постановлением OAK предоставляются бюджетные инвестиции в размере 2.22 млрд руб. в целях последующего предоставления взносов в уставные капиталы его дочерних обществ - АО "Авиастар-СП", АО "РСК "МиГ"" и ПАО "ВАСО". Средства будут направлены на капитальные вложения в объекты производственной инфраструктуры и послепродажного обслуживания самолёта Ил-114-300. Суммарная мощность, подлежащая вводу в эксплуатацию, - 8507 кв. м производственных площадей, срок ввода в эксплуатацию - 2021 год, срок утверждения проектной документации на объекты капитального строительства - до 1 сентября 2019 года.



Предполагаемая предельная стоимость объектов капитального строительства составляет 2.5 млрд руб., из них средства федерального бюджета - 2.22 млрд руб..



Принятое решение позволит обеспечить разработку и организацию серийного производства самолёта Ил-114-300 путём реконструкции и технического перевооружения предприятий OAK.







"AK&M" от 01.04.2019