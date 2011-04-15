Расписание поездов изменится в связи с переходом стран Европы на летнее время

Расписание международных поездов изменится в связи с переходом стран Европы на летнее время. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Так, 31 марта 2019 года страны Западной Европы перешли на летнее время, переводя часовую стрелку на 1 час вперед. В связи с этим частично меняется расписание движения поездов формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"): N 9/10 "Полонез" Москва - Варшава; N 13/14 "Стриж" Москва - Берлин; N 17/18 Москва - Ницца; N 21/22 Москва - Прага; N 23/24 Москва - Париж; N 32/31 "Лев Толстой" Москва - Хельсинки.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.





"AK&M" от 01.04.2019