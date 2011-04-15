Совет по цифровой экономике Брянской области обсудил разработку проектов региональной программы цифрового развития экономики.



Рассматривалось применение телемедицинских технологий при предоставлении медицинских услуг, создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Брянской области.



"Очевидно, что цифровизация целых отраслей экономики в настоящее время является актуальнейшим направлением в развитии государства, это новый уровень использования информационно-коммуникационных технологий. Привычные, традиционные способы экономической деятельности трансформируются, оптимизируются и неизбежно ускоряются. В целях координации наших с вами действий по цифровой трансформации экономики региона и был создан совет, заседание которого мы сегодня проводим", - подчеркнула на заседании заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова.



Совет создан в целях межведомственной координации действий по цифровой трансформации экономики региона.





"AK&M" от 01.04.2019