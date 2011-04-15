Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/04/2019
14:53

Совет по цифровой экономике Брянской области обсудил разработку проектов региональной программы цифрового развития экономики

Совет по цифровой экономике Брянской области обсудил разработку проектов региональной программы цифрового развития экономики.

Рассматривалось применение телемедицинских технологий при предоставлении медицинских услуг, создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Брянской области.

"Очевидно, что цифровизация целых отраслей экономики в настоящее время является актуальнейшим направлением в развитии государства, это новый уровень использования информационно-коммуникационных технологий. Привычные, традиционные способы экономической деятельности трансформируются, оптимизируются и неизбежно ускоряются. В целях координации наших с вами действий по цифровой трансформации экономики региона и был создан совет, заседание которого мы сегодня проводим", - подчеркнула на заседании заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова.

Совет создан в целях межведомственной координации действий по цифровой трансформации экономики региона.


"AK&M" от 01.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100