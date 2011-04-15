Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 2 апреля

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Банк России установил на 2 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.6427
1 Азербайджанский манат 38.5603
100 Армянских драмов 13.4493
1 Белорусский рубль 30.6076
1 Болгарский лев 37.6115
1 Бразильский реал 16.6750
100 Венгерских форинтов 22.9053
1000 Вон Республики Корея 57.6600
10 Гонконгских долларов 83.3377
10 Датских крон 98.5814
1 Доллар США 65.4176
1 Евро 73.4967
100 Индийских рупий 94.3698
100 Казахстанских тенге 17.2183
1 Канадский доллар 49.0387
100 Киргизских сомов 93.7215
10 Китайских юаней 97.4796
10 Молдавских леев 37.6504
1 Новый туркменский манат 18.7175
10 Норвежских крон 76.2923
1 Польский злотый 17.1049
1 Румынский лей 15.4400
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.8160
1 Сингапурский доллар 48.3322
10 Таджикских сомони 69.2873
1 Турецкая лира 11.5528
10000 Узбекских сумов 77.8568
10 Украинских гривен 24.0497
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.5858
10 Чешских крон 28.5143
10 Шведских крон 70.7990
1 Швейцарский франк 65.7992
10 Южноафриканских рэндов 45.8553
100 Японских иен 58.9003
"AK&M" от 01.04.2019