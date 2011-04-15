Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 2 апреля

Банк России установил на 2 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.6427

1 Азербайджанский манат 38.5603

100 Армянских драмов 13.4493

1 Белорусский рубль 30.6076

1 Болгарский лев 37.6115

1 Бразильский реал 16.6750

100 Венгерских форинтов 22.9053

1000 Вон Республики Корея 57.6600

10 Гонконгских долларов 83.3377

10 Датских крон 98.5814

1 Доллар США 65.4176

1 Евро 73.4967

100 Индийских рупий 94.3698

100 Казахстанских тенге 17.2183

1 Канадский доллар 49.0387

100 Киргизских сомов 93.7215

10 Китайских юаней 97.4796

10 Молдавских леев 37.6504

1 Новый туркменский манат 18.7175

10 Норвежских крон 76.2923

1 Польский злотый 17.1049

1 Румынский лей 15.4400

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.8160

1 Сингапурский доллар 48.3322

10 Таджикских сомони 69.2873

1 Турецкая лира 11.5528

10000 Узбекских сумов 77.8568

10 Украинских гривен 24.0497

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.5858

10 Чешских крон 28.5143

10 Шведских крон 70.7990

1 Швейцарский франк 65.7992

10 Южноафриканских рэндов 45.8553

100 Японских иен 58.9003

"AK&M" от 01.04.2019