Банк России на 2 апреля повысил курс евро к рублю более чем на 77 копеек до 73.4967 руб., курс доллара США - более чем на 68 копеек до 65.4176 руб.

Банк России на 2 апреля повысил официальный курс евро к рублю более чем на 77 копеек до 73.4967 руб. с 72.7230 руб., курс доллара США - более чем на 68 копеек до 65.4176 руб. с 64.7347 руб. 30 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 2 апреля увеличилась более чем на 72 копейки (+1.06%) до 69.0532 руб. с 68.3295 руб. 30 марта.







"AK&M" от 01.04.2019