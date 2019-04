В руководстве Газпрома состоялись кадровые и функциональные изменения

В руководстве ПАО "Газпром" состоялись кадровые и функциональные изменения. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, Олег Аксютин назначен заместителем председателя правления, курирующим вопросы стратегического развития, долгосрочного планирования, проектирования, формирования и контроля инвестиционной программы, закупочной деятельности ПАО "Газпром".



Заместитель председателя правления Виталий Маркелов будет курировать производственный блок, включая вопросы разведки, добычи, транспортировки и подземного хранения, переработки углеводородов и сбыта на внутреннем рынке, электроэнергетику, а также вопросы взаимодействия с органами власти.



Елена Бурмистрова назначена заместителем председателя правления, курирующим вопросы внешнеэкономической деятельности, в том числе в ближнем зарубежье. По совместительству она продолжит возглавлять ООО "Газпром экспорт".



ООО "Газпром инвест", как единому заказчику, передаются функции управления капитальным строительством и капитальным ремонтом. Сергей Прозоров освобожден от должности члена правления и начальника Департамента 333 в связи с выходом на пенсию.



Игорь Федоров назначен управляющим директором GAZPROM Germania GmbH. Вместо него членом правления и начальником Департамента 104 назначен Сергей Кузнец, ранее занимавший должность заместителя начальника этого департамента.



Андрей Круглов освобожден от должности заместителя председателя правления в связи с переходом на государственную службу.



Соответствующие решения о прекращении и наделении полномочиями в качестве членов правления ПАО "Газпром" будут приняты советом директоров компании.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



