Кабмин одобрил список проектов, реализуемых в составе КИП "Енисейская Сибирь"

Правительство РФ одобрило список инвестиционных проектов, которые будут реализовываться в составе комплексного инвестиционного проекта (КИП) "Енисейская Сибирь" и утвердило план их реализации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В КИП "Енисейская Сибирь" входит 32 проекта, представленных частными инвесторами. В частности, это строительство новых добывающих мощностей и модернизация шахты "Заполярная" ("Южный кластер"), создание международного транспортно-логистического и производственного хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка, развитие Ангаро-Енисейского экономического района, строительство автомобильной дороги (транспортного коридора) Абакан - Бийск, строительство железнодорожной линии Элегест - Кызыл - Курагино и освоение минерально-сырьевой базы Республики Тыва.



Цель КИП "Енисейская Сибирь" - активизация социально-экономического развития Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва, снятие инфраструктурных ограничений, ускорение экономического роста в регионе, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создание новых рабочих мест.







"AK&M" от 01.04.2019