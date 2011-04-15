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01/04/2019
15:49

Кабмин одобрил список проектов, реализуемых в составе КИП "Енисейская Сибирь"

Правительство РФ одобрило список инвестиционных проектов, которые будут реализовываться в составе комплексного инвестиционного проекта (КИП) "Енисейская Сибирь" и утвердило план их реализации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В КИП "Енисейская Сибирь" входит 32 проекта, представленных частными инвесторами. В частности, это строительство новых добывающих мощностей и модернизация шахты "Заполярная" ("Южный кластер"), создание международного транспортно-логистического и производственного хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка, развитие Ангаро-Енисейского экономического района, строительство автомобильной дороги (транспортного коридора) Абакан - Бийск, строительство железнодорожной линии Элегест - Кызыл - Курагино и освоение минерально-сырьевой базы Республики Тыва.

Цель КИП "Енисейская Сибирь" - активизация социально-экономического развития Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва, снятие инфраструктурных ограничений, ускорение экономического роста в регионе, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создание новых рабочих мест.



"AK&M" от 01.04.2019
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