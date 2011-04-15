В.Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 12(1) Федерального закона "О государственной социальной помощи" и статью 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



В частности, предусматривается, что при определении размера социальной доплаты к пенсии в подсчёт общей суммы материального обеспечения пенсионера включаются размеры пенсии и ежемесячной денежной выплаты без учёта их индексации (корректировки), произведённой в текущем году. Одновременно устанавливается запрет на пересмотр размера социальной доплаты к пенсии в связи с индексацией (корректировкой) размеров пенсии и ежемесячной денежной выплаты. Указанный порядок распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.



Кроме того, в целях единообразного определения величины прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте РФ для установления социальной доплаты к пенсии Правительством РФ будут утверждены соответствующие правила.







"AK&M" от 01.04.2019