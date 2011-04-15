В.Путин подписал закон, ужесточающий наказание лидеров ОПГ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной преступности". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Закон вводит в УК отдельную уголовную ответственность за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии. За это закон предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн руб. При этом возможность применения к таким преступникам условного наказания исключается.



В качестве отдельного преступления предлагается выделить участие лица в собрании представителей или организаторов преступных сообществ в целях создания, руководства либо координации деятельности криминального сообщества (отдельная часть 1.1 статьи 210 УК РФ). За его совершение может грозить лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн руб.



Повышаются и уголовные штрафы, которые могут быть назначены преступнику совместно с лишением свободы по статье 210 УК "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём". За организацию, руководство или координацию деятельности преступного сообщества предлагается повысить штраф до 5 млн руб., при этом сроки лишения свободы сохраняются действующие - от 12 до 20 лет. За участие в преступном сообществе штраф повышается до 3 млн руб. (сейчас до 500 тыс. руб.), а также увеличиваются минимальные сроки лишения свободы - от 7 до 10 лет (сейчас от 5 до 10 лет). За совершение какого-либо из вышеуказанных преступлений с использованием служебного положения штраф увеличивается до 5 млн руб. (сейчас до 1 млн руб.), при этом срок лишения свободы сохраняется действующий - от 15 до 20 лет. За совершение лидером преступной группировки преступления по созданию, руководству, координации деятельности преступного сообщества или участие в собрании с этими целями, карается по действующему законодате льству лишением свободы от 15 до 20 лет или пожизненным заключением. Проектом предлагается дополнить сроки лишения свободы возможностью назначения штрафа - до 5 млн руб.



Кроме того, закон дополняет условия освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших указанные преступления. Сейчас такая возможность есть у тех, кто добровольно прекратил своё участие в преступном сообществе и активно способствует пресечению его деятельности, раскрытию или пресечению преступлений.



"AK&M" от 01.04.2019