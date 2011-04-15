В.Путин подписал поправки в закон о госкорпорации "Ростех"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Закон, в частности, увеличивает количество членов наблюдательного совета корпорации с 9 до 11. Предлагается включить в его состав двух представителей предпринимательского сообщества и установить требования к ним. Назначение членов наблюдательного совета будет осуществляться без ограничения срока их полномочий (ранее они назначались на 5 лет).



Предусматривается также увеличить количество заместителей генерального директора корпорации с 5 до 6.



Дополняются полномочия генерального директора корпорации в части, касающейся учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания "Ветеран труда", и снимается ограничение численности членов научно-технического совета корпорации.



"AK&M" от 01.04.2019