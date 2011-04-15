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01/04/2019
17:25

Московская Биржа запустила первую кросс-рыночную программу поддержки ликвидности

На Московской Бирже 1 апреля 2019 года начала работу первая кросс-рыночная маркет-мейкерская программа по поддержанию ликвидности инструментов фондового и срочного рынков. Об этом говорится в сообщении биржи.

Новая программа направлена на стимулирование ликвидности и улучшение качества биржевой книги заявок в отношении 12 пар инструментов (акций и фьючерсов на них), торгующихся одновременно на двух биржевых рынках. Согласно условиям программы по каждой паре указанных инструментов в течение 65% времени основной торговой сессии будут поддерживаться зеркальные спрэды двусторонних котировок с одинаковыми объёмами.

На момент запуска к кросс-рыночной маркет-мейкерской программе подключились четыре профессиональных участника торгов: ООО "АЛОР +", ООО "ФК "ИНТРАСТ", ПАО "Бест Эффортс Банк" и АО "ИК "Ай Ти Инвест".

"AK&M" от 01.04.2019
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