Госдума продлит срок работы согласительной комиссии по закону о хостелах

Совет Госдумы принял решение о продлении сроков работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах и проведении ещё одного заседания в среду. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что позиция нижней палаты парламента остаётся прежней - откладывать вступление закона до следующего года, как предложили изначально коллеги из Совета Федерации, нельзя.



"Продление работы согласительной комиссии, надеюсь, позволит выйти на компромиссное решение. При этом напомню, что принятый Государственной Думой закон не запрещает хостелы, а ограничивает их расположение в жилых многоквартирных домах, позволяя бизнесу размещать хостелы на первых этажах домов с отдельным входом, чтобы не доставлять неудобств жильцам. Мы не встречаем никого, кто бы хотел, чтобы в его подъезде, на лестничной клетке, над его квартирой или рядом располагался хостел. Нельзя откладывать вступление этого закона в силу", - заявил В.Володин.







"AK&M" от 01.04.2019