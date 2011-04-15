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В Курской области откроется филиал Росавтодора. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати области.
Соответствующие изменения внесены в устав ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства".
Ранее филиал был только в Воронеже.
Руководителем новой структуры в курском регионе назначен Рамиль Сенжапов. До этого он возглавлял "Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье".
"AK&M" от 01.04.2019