В Курской области откроется филиал Росавтодора. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати области.



Соответствующие изменения внесены в устав ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства".



Ранее филиал был только в Воронеже.

Руководителем новой структуры в курском регионе назначен Рамиль Сенжапов. До этого он возглавлял "Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье".





"AK&M" от 01.04.2019