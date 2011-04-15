В 2019 году будет отремонтирован участок южного подъезда к Курску, говорится в сообщении Комитета информации и печати области.



Подведомственное Росавтодору ФКУ "Упрдор Москва-Харьков" уже приступило к работам на подъездной дороге к Курску от трассы М-2 "Крым" протяжённостью более 7 км. В сентябре этого года ремонтные работы на автомагистрали будут завершены.



На участке с 24 по 31 км в Курском районе специалисты восстановят дорожное покрытие, укрепят обочины, отремонтируют примыкания к федеральной трассе, автобусные остановки, тротуары и водопропускные трубы. Для обеспечения безопасности участников движения восстановят пластиковые сигнальные столбики и дорожные знаки, а также нанесут разметку термопластиком.



В ходе ремонтных работ будут приведены в нормативное состояние основные транспортно-эксплуатационные показатели участка подъездной дороги: ровность и сцепление покрытия с шинами автомобилей, а также устранены все имеющиеся дефекты асфальтобетонного покрытия.





"AK&M" от 01.04.2019