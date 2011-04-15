Объём ВВП РФ в 2018 году, по второй оценке Росстата, вырос на 2.3% и составил в текущих ценах 103.876 трлн руб. Об этом свидетельствует сообщение ведомства.



Индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2017 года - 110.3%.





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