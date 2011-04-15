На пересечении двух дорог в ТиНАО возведут развязку

На пересечении трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и магистральной улицы МКАД-Коммунарка-Остафьево построят многоуровневую транспортную развязку. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Она будет состоять из двух путепроводов длиной почти 300 метров с тремя полосами движения. Обе дороги, которые будут пересекаться на развязке, сейчас активно строятся", - сказал С.Кузнецов.



Напомним, трасса Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе станет полноценным дублером МКАД в Новой Москве и свяжет соседние районы.



Дорога строится поэтапно. Между полосами движения предусмотрена зона для скоростного общественного транспорта.



Длина дороги МКАД-Коммунарка-Остафьево составит около 50 км. Она дополнительно свяжет поселения Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское Новомосковского округа.



Также запроектирован дополнительный удобный выезд к аэропорту "Остафьево". Всего на этой дороге появится 10 транспортных сооружений: мосты, разворотные эстакады и тоннели.





"AK&M" от 01.04.2019