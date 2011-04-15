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01/04/2019
19:23

Сборы Ингосстраха на Урале за 2018 год выросли на 21% и составили 4.5 млрд руб.

Объем премии, собранный филиалами Ингосстраха в Уральском региональном центре за 2018 год, составил 4.5 млрд руб., что на 21% превышает показатели 2017 года. Об этом сообщает страховая компания.

Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 2.8 млрд руб. (прирост 23%), в том числе сборы по личному страхованию – 762.4 млн руб. (прирост 3%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности – 1.9 млрд руб. (прирост 31%), страхованию ответственности – 155.4 млн руб. (прирост 44%). Объём страховой премии по ОСАГО – 1.6 млрд руб. (прирост 20%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 37.2 млн руб. Сбор страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 58.5 млн руб.

Выплаты филиалов Ингосстраха в Уральском региональном центре за 2018 год составили 1.8 млрд руб. В том числе по добровольному личному страхованию – 541.3 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 565 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 27 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 623.5 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 31.8 млн руб.

Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Уральском региональном центре стали: АВТОКАСКО, страхование имущества юридических и физических лиц, страхование грузов.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 01.04.2019
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