ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 2 апреля, в размере 65.4176 руб. против 64.7347 руб. на 30 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



30.03.19 - 64.7347 руб.

29.03.19 - 64.8012 руб.

28.03.19 - 64.5925 руб.

27.03.19 - 64.1683 руб.

26.03.19 - 64.4993 руб.



































































































































































































"AK&M" от 02.04.2019