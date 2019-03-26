ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 2 апреля, в размере 73.4967 руб. против 72.7230 руб. на 30 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



30.03.19 - 72.7230 руб.

29.03.19 - 72.8884 руб.

28.03.19 - 72.7182 руб.

27.03.19 - 72.5808 руб.

26.03.19 - 72.9229 руб.













































"AK&M" от 02.04.2019